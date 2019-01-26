Dr.東：拆解13種癌症風險因素　肥胖殺傷力最強

二月四日是「世界癌症日」，衞生防護中心最新一期的《非傳染病直擊》拆解都市人常見的各類患癌風險因素，當中肥胖是最強「殺傷武器」，與多達十三種癌症息息相關。農曆新年將至，除了切勿過分大魚大肉外，衞生防護中心亦提醒市民要少吃加工肉及醃製食品，特別是臘腸及臘鴨髀，因為該類食品可增加患腸癌及胃癌風險。以下是患癌的主要風險行為，看看你中了多少項？



一、吸煙

高達兩成二的癌症是由吸煙引起，眾所周知，吸煙可引致肺癌，但對非吸煙人士來說，吸入「二手煙」患肺癌風險同樣高企。防護中心指出，已有研究證實內地有兩成四的不吸煙女性肺癌個案，是由於在家中或工作場所接觸「二手煙」引起。吸煙不但連累家人同食「二手煙」，父母吸煙亦可導致小兒肝母細胞瘤，危害下一代。



二、不良飲食習慣及肥胖

不良飲食習慣會增加患癌風險，當中廣東人喜愛的鹹魚及加工肉已被世衞列為第一類致癌物，可分別導致鼻咽癌及大腸癌；嗜紅肉的人亦較易患上大腸癌。進食過多鹽醃製品亦是胃癌的成因之一，例如醃菜及臘味。以上的不良飲食習慣均可引致肥胖，香港有一半人口屬於超重或肥胖，九成人口每日攝取少於五份蔬果。防護中心指出，由肥胖導致的癌症在男女比例中分別為一成二及一成三。



三、飲酒

酒精是第一類致癌物，防護中心表示，從致癌風險而言，並沒有所謂安全的飲用水平，勿以為飲啤酒事少，已有研究證實啤酒、紅酒或烈酒的致癌作用相若。香港十五至八十四歲人口當中，約有六成人於過去一年曾飲酒。飲酒可引致食道癌、胃癌、肝癌及大腸癌等，歐洲有研究發現，估算在男性及女性的癌症新症當中，分別有一成及百分之三與飲酒習慣有關。



香港的癌症病例創新高，最新公布的二○一六年數據顯示，癌症新症達三萬一千四百六十八宗。大腸癌位居榜首，佔所有癌症比例的一成七，其他依次為肺癌、乳癌、前列腺癌及肝癌。防護中心指出，大部分癌症可依靠改變飲食方式減低患病風險，或接種疫苗預防，例如乙型肝炎疫苗預防肝癌，或接種人類乳頭瘤病毒疫苗預防子宮頸癌等。踏入新的一年，不妨為自己訂立防癌健康目標。



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