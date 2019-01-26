你要知：全盒格數含吉祥寓意　好意頭涼果必備...

還有個多禮拜便到農曆新年，家家戶戶都開始準備過年，而一個全盒是家中不可或缺。市面上全盒種類繁多，不同類型的全盒背後到底有甚麼寓意？揀選涼果又有甚麼竅門？不如就由飲食文化學者及涼果店老闆為大家解答這些疑問！



全盒來源有段故



「『全盒』原寫作『攢盒』，後因音義皆近而作『全』，都是完完滿滿嘅意思。」嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士說到，「全盒最初出現喺南北朝的古籍中，《南齊書》有提到一個詞『方樏』，『樏』嘅意思即是一個器皿裏有唔同格數，這可能就是我哋依家所講嘅『全盒』原型。」蕭博士更指全盒與平日在中式餐廳所見的攢盤十分相似，但全盒會比攢盤多個蓋。



不同格數的全盒有不同意思，4格表示四時，春夏秋冬；5格則代表五子登科，與讀書相關；7格就是七巧的意思，像七巧板一樣靈巧，所有東西都剛剛好；8格寓意八仙過海，吉祥的意思；9是皇帝之數，也是代表吉祥。另外，較大型的全盒可達10至12格，10格意味着完滿，12格每一格都代表一位花神，12個月就有12位花神。



「八甜」寓意



雖然擺放全盒的食物可隨自己喜好而決定，不過傳統上，甜食及炸物是不可或缺，而且有其獨特含意，「甜食表示美好、甜甜蜜蜜嘅意思，比較常見嘅有糖冬瓜、糖蓮子、糖椰角、糖椰絲、糖蓮藕、糖甘筍、糖馬蹄同糖柑桔，稱為八甜。」



每一樣甜食都有不同寓意，好像糖蓮子代表連生貴子；糖蓮藕是連綿不斷的意思，與錢財相關，寓意明年能夠錢財不斷；糖椰角和糖椰絲皆是取「椰」「爺」之諧音，表示有爺有子，幾代同堂的意思；糖冬瓜寓意由頭好到尾，因為冬瓜的形狀十分筆直，有平穩之意；糖馬蹄則是馬到功成的意思；糖甘筍是因為形狀和顏色都與金幣相似，所以也與錢財相關；糖柑桔則代表有金又有吉。



至於炸物通常是金黃色的，故亦是錢財的顏色。像炸油角鼓鼓的，就想荷包裝滿錢的樣子。而笑口棗取其名，希望來年能夠開開心心。「有啲傳統還會放茨菇片，茨菇就是代表男丁。」蕭博士補充道。



揀涼果都有竅門？



「市面上有兩種糖冬瓜，望上去比較翠綠嘅就係真係用冬瓜做出嚟嘅。另外一種睇上去啞色一啲嘅，偏白嘅，可能有機會係用紅蘿蔔充出來，因為蘿蔔成本價比較便宜。」涼果店老闆梁志鵬指，不只冬瓜，購買糖蓮子時亦要留意，糖蓮子分兩種，咬下去較實的是胡蓮，較為鬆散則是湘蓮，而湘蓮比胡蓮優質。另外蓮藕也分大藕和中藕，普遍用得多的是中藕，即是偏小。



除了涼果外，梁稱，受歡迎的賀年食品還有瓜子、開心果和杏仁，「通常瓜子望落去發脹，兩邊較肥及凸出來，就比較容易剝開。而黑瓜為則分兩種，一種普通黑瓜，另一種係五香黑瓜，味道偏鹹，表面較有光澤就係炒過。」



至於新年不少人必備的開心果，挑選時亦要小心：「開心果基本係愈大愈靚。仲有，嗰啲肉望落去翠綠嘅，唔係暗色，就會比較甜同新鮮。如果發現開心果嘅殼好白，大多係漂白過，就千祈唔好揀。」



杏仁同樣是愈大愈好，顏色不要太暗太黑，那樣就會比較香口，有杏仁味。另外一些比較小顆的杏仁，紋路不清，而且感覺皺巴巴的，品質相對較差。