扣綜援金屬象徵懲罰　羅致光認衰指人類無120歲

港府收緊申領長者綜援門檻惹起全城激憤，特首林鄭月娥其後補鑊提出發放「就業支援補助金」，讓受影響的60至64歲健全申領綜援人士獲得1060港元差額，惟言猶在耳，社署昨(25日)又宣布相關人士如不參與自力更生綜合就業援助計劃(IEAPS)，及連續與社工會面3次就會扣減200港元。勞工及福利局局長羅致光今早(26日)在電台節目表示，扣減金額只是象徵式懲罰，相信絕大部分人士不會受影響。



羅指，過去半年只有小部分健全人士，在無特別理由或情況下寧願被扣綜援金都不願意見社工及找工作，稱綜援受助人尋找工作期間，可在兩年內取得最多2000港元交通津貼，認為政策並非「只罰無賞」，又指市民有工作有利精神健康及社交發展。



對於他早前一段「120歲」言論被全城鬧爆涼薄，「何謂長者定義遲早都要改，當大家都120歲，60歲嘅人係啱啱中年」。羅反駁稱只是「邏輯說話」，人類事實上不會有120歲，認為公眾未有理會他說話的前文後理，就產生直接的感覺，不斷延伸及理解。



他承認，自己在制訂收緊長者綜援申領資格時，可能偏向花較多時間思考理性及政策邏輯，少了空間思考社會對政策的反應，他同意日後考慮公共政策時要平衡理性及感性部分，認為是他政治上的挑戰。