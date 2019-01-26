小一派位今起交表　家長指跨境童學額太多促減少

本年度小一統一派位今明(26日及27日)兩日接受申請表，家長陸續到所屬的指定統一派位中心交表，其中位於北區上水的統一派位中心，今早約8時50分已經有10名家長到門外排隊等候辦理選校手續。有家長表示，雖然跨境學童人數減少，但仍覺得競爭激烈，擔心未能派到心儀學校而要跨區上學，更建議為保本地學童利益，應將跨境學童學額進一步減少。



排頭位、居於上水的徐女士今早8時50分已到，她對於兒子能否派到心儀學校感到特別緊張，因此想盡早填好表格。徐指出，近年跨境學童對當區學額造成極大壓力，「當然想近些上學，但好大壓力，派唔派到呀？靠運啦。」



她續說，以往兒子報讀幼稚園時就已因跨境學童數量太多而未能順利入讀，最後更要延遲一年入學，「揀8間都唔收我個仔呀，遲了一年讀書。所以我今次都好擔心呀！雙非呀，人太多囉，搶晒學位。咁多大陸人過來讀書，害我們要去其他區。」徐更為保險而決定放棄一些心儀學校，報讀就近學校來確保學位。



另一家長伍女士亦指，無信心派得心儀學校，現時未交表已經有太大壓力，「如果派唔到上水區，我跳樓呀！」她又對現時跨境學童學額仍有過百個感到驚訝，「仲有咁多咩，減到得番幾十個最好」，「依家幼稚園爭，小學又爭，中學又爭，之前幼稚園人多報，10多間都見唔成。」