東網透視：年桔用途唔止果醬調味料　鳳蝶產卵都靠佢

豬年將至，寓意大吉大利的年桔是市民熱門購買的賀年盆栽。然而新年過後，大批年桔被棄置到堆填區，不但加重堆填區負擔，更造成浪費。環保協進會鳳園蝴蝶保育區9年前開始，舉辦年桔轉贈配對計劃及回收年桔，至今已轉贈6000多棵年桔予農場及學校等機構，亦有約200棵回收年桔移植在鳳園蝴蝶保育區，令鳳蝶科蝴蝶數目增加。團體提醒，觀賞植物農藥較多，建議年桔再種植起碼一年才可食用，年桔亦可醃製鹹柑桔及製成果醬。



環保協進會總幹事邱榮光表示，由於鳳園蝴蝶保育區種植位置不足，故舉辦年桔轉贈配對計劃，去年已成功為約1000棵年桔進行轉贈配對，因農場常以年桔作籬笆，而鳳園蝴蝶保育區回收並重種年桔後，同工亦發現鳳蝶科蝴蝶喜歡在桔樹上產卵，如柑橘鳳蝶等數目至今上升約30%，有美化環境的作用。



他又指，由於年桔是作觀賞之用，會被灑上大量農藥，該會曾委託大學進行化驗，發現年桔上的農藥含量超標，故市民不應在過年後立即摘下年桔食用，以免對健康構成風險。該會建議市民除回收年桔外，可在家中自行重種年桔，經陽光照射及雨水沖刷約一年後，殘餘的農藥會被分解，屆時年桔就可食用。



重種年桔步驟簡單，先摘去果實及枝葉，留下主幹，其後更換泥土，並修剪根部。由於年桔通常是四季桔，一年不同季節亦會開花結果，故2至3個月後就會重新長出枝葉，屆時可再修剪。邱提醒，一年內重新再長出的果實可能仍殘餘農藥，故不宜食用，市民可將果實製作酵素作清潔用途。重植的年桔可使用有機肥料，但因沒有農藥，故柑桔的體積或會較細。



重種年桔後所產的果實用途多多，除醃製鹹柑桔外，將柑桔皮曬乾並剪碎，再放入攪拌機中打碎，並與海鹽混合均勻便可製成柑桔海鹽，用作調味可令餸菜充滿柑桔香味。要自家製柑桔果醬方法亦十分簡單，先將果肉去核，然後加入70毫升水攪碎，另將蔗糖放入水中煮至滾起，再將拌碎的果肉及果汁倒進鍋裏，混合糖水煮15分鐘。最後倒入切成條狀的四季桔皮，將桔皮煮至深橙色即可。邱笑言，若在家中種植年桔或可吸引蝴蝶到來產卵，將家居變成「蝴蝶之家」。