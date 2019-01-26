醫護訴苦感痛心抱歉　梁智仁：公院超負荷非醫管局能解決

流感高峰期令公立醫院前線醫護水深火熱，繼護士集會後，醫生組織亦將於今午(26日)舉行申訴大會，向醫管局表達不滿。醫管局主席梁智仁今早在電台節目回應指，見到醫護先後出來訴苦，他感到「痛心又抱歉」，因當局一直盡力應對，但承認始終無即時徹底解決問題的方法。他又認為公院服務不勝負荷的情況非醫管局能獨力解決，望大眾諒解。



梁表示，自己並非為公院服務不足找借口辯護，形容求診人次日增是不爭事實。公立醫院急症室每年有220萬人次，專科門診有超過770萬人次，入院的超過180萬人次。平日公院已面對相當大的工作壓力，再加上流感季節及寒冷天氣，情況更為惡化。他將公院爆滿歸因於人口老化，愈來愈多長期病患，每名長者平均住院時間由以往4至5天，增加至8至9天，導致近期經常要加開逾1000張病床。



他指醫管局一直盡力解決問題，包括在高峰時期安排老人科醫護在急症室照顧長者及分流，又安排社康護士跟進部分輕微個案，減長者入院需要。人手方面，每年幾百名新血根本無法應付龐大需求，因此他親往英國游說港人醫科畢業子女返港以有限度註冊方式到公院幫手，亦會招聘退休醫生。



他又說，醫生今日集會訴求包括減少醫生行政工作及設法挽留資深醫生，他承諾當局必定跟進。對於被醫護質疑每日公布病床使用率「造假」，梁亦承諾會研究是否有更好表達方式。