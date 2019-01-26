瑪利諾超收世襲生削統一學額　家長憂女兒不獲派

2019/20學年小一統一派位申請今明(26及27日)兩日收表，教育局預計有約28,750名學童參加統一派位。名校林立的九龍城41校網繼續成為家長首選，雖然今年適齡學童人數減少，但由於不少名校超收「世襲生」，蠶食統一派位學額，競爭仍然激烈。今早9時左右已有10多名家長到派位中心門外排隊。



在九龍城區居住10多年的李女士提早一小時到達派位中心。她表示，女兒首選瑪利諾修院學校(小學部)，因該校宗教背景與自己信仰脗合。她指，在自行收生階段亦有為女兒報讀該校，但只有20分不足夠入讀。而其女兒有報讀畫畫、鋼琴、跳舞等興趣班，每月花約數千港元，「都唔係好多錢。」她又指雖然今年少了雙非學童競爭學位，但瑪利諾因超收世襲生而令統一學額減少，對派位仍然擔心。



林女士同樣心儀瑪利諾，認為該校學生品行及教學亦優秀，又設有中學部，日後升中可較少煩惱。她表示，女兒有學芭蕾舞及體操，但形容她「有個性」，未有特別催谷。她亦有為女兒報考3、4間私校，已獲其中1、2間錄取，故即使統一派位不成功亦不擔心，「有就讀，冇就算。」



黃先生則為兒子首選喇沙小學，認為該校學術及體育方面均出色，雖然知道競爭大，兒子入讀機會微，不過仍「可以試下」。他表示，自己兩年前由西九龍搬到九龍城區，現時每月約花2萬多港元租屋。



大部分家長都是為傳統名校而選擇41校網，不過劉先生就反其道而行，最希望女兒入讀一間「非熱門校」，「唔想佢小一就咁辛苦，想佢童年開心啲」，故特意不揀傳統名校。他又認為，該區雖然競爭激烈，但多數學生都是衝着名校而來，認為女兒有望入讀心水學校。