雙非家長拒認蠶食學額　指港童實有得讀只是派邊區

小一統一派位今(26日)起兩日接受申請表，居於內地的跨境學童需到專屬的跨境校網填報申請表。居於深圳的郭女士帶同兒子報名，劍指粉嶺區學校。郭指，自己與丈夫均非香港人，但覺得香港讀書比較好，而兒子也一直在粉嶺區讀幼稚園，故小學也會選擇同一區，強調不會回去深圳讀書，但至今未打算搬往香港定居，「我覺得那間學校都好，它既然存在就一定是很優秀的。」



郭的兒子於2012年4月出生，剛好趕在「零雙非」政策生效前搭上尾班車，但她認為跨境生未有影響本地學生的學位，「香港的(學童)，他一定是有戶口，有政策保障他們讀書，只是看派到哪區。」



另一雙非家長曾太指，她與丈夫均以投資移民到港，但因主要業務在深圳，故仍住在當地，不打算遷居香港。她指，因為想給兒子更好教育，所以從幼稚園時就已經在香港就讀，但仍感到在香港讀書有相當壓力，「如果在香港有地址，就可揀得番呢區，這樣會好點，我們畢竟是跨境性。」



對於有本地家長認為跨境學童搶佔本地學位，曾太則不認同有關說法，「香港咁多學校，你本地人都唔係多呀，如果唔係，我們都讀唔到呀。」她又說，另一名兒子今年9月就會入讀鳳溪幼稚園。