患風濕關節炎阻上學　中六女生逆境自強獲獎學金

由扶貧委員會籌劃、香港社會服務聯會統籌的「明日之星──上游獎學金」，今(26日)舉行頒獎禮，嘉許逾900位面對逆境仍具奮鬥精神的中學生，獲獎學生可獲5000港元獎學金。



就讀天水圍循道衛理中學的17歲中六生梁婉瑩，患幼年特發性風濕關節炎，有時早上起床時關節會僵硬或不能走動，因此不能每天上學，但仍無阻她上學的決心。她說，幸得老師家人鼓勵及協助，「身邊所有人都幫我咁多，要回報佢哋」，認為計劃是一種鼓勵推動她追求夢想，希望未來成為社工幫助殘疾人士。她稱計劃用獎學金購買心理學書籍、補習費及文憑試考試開支之用。



18歲的巴基斯坦籍男生夏禮文亦是得獎者之一，他在香港出生，從小至中一時中文程度十分低，與人溝通都非常困難。為了融入香港社會，他中三時發奮學好中文，「多啲同同學溝通，連睇戲都睇中文字幕」。他曾想過放棄，但不想辜負父母期望，「家境唔富裕，父母用盡方法都想我學中文」。為答謝父母，他將所有獎學金給了母親，更稱「我覺得自己有咁嘅父母好幸福」。



身兼扶貧委員會主席的政務司司長張建宗致詞時表示，計劃在過去5年共籌得逾2860萬港元，頒發5454筆獎學金，計劃有450間中學參與，佔全港中學數量85%，認為計劃非常成功。他稱希望更多35歲以下青年人加入政府諮詢組織，在400多個政府委員會中，青年人由一年前佔整體人數的7.8%，增至上月的9%，希望2022年6月會增至15%。