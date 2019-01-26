猝逝健身教練桃李滿門　出事前夕剛慶生　

今日(26日)凌晨在尖沙咀寓所猝斃的健身教練，在行內有豐富資歷，人稱「林Sir」、「Gabriel Sir」，據了解，林有20年健身經驗，近10年開始加入「導師」行列，專注培訓學員成為健身教練。據其友人稱，林桃李滿門，在行內幾乎沒有教練不認識他。



友人續稱，林在「亞洲運動及體適能專業學院」(AASFP)擔當導師，主要任教基礎及高級私人教練課程，畢業生可以成為專業健身教練。由於林的教導專業、加上風趣教學、故深受學員尊敬及愛戴。據悉，有學員見「Gabriel Sir」開班，會踴躍報名。



另外，林多年前曾經營健身室，顧客為一般想健身或減肥的市民。據與林共事的同事透露：「林Sir好nice，為人謙虛，又提攜後輩。」而林最近沒有異樣，亦沒有病痛，有同事表示「咁後生離世，真係好震驚！」



林的同事昨天才與「Gabriel Sir」慶生，豈料人生無常，林突然離世，同事們對事件感到不捨及難過。



亞洲運動及體適能專業學院今早在Facebook留言表示：「Gabriel Sir擁有二十多年工作經驗的資深私人教練，在AASFP學院擔任教練導師接近十年，亦是學院的兼職課程開發顧問，一直為體適能行業培訓出心出力，以培訓專業的體適能教練為己任，以及定期設計新穎的工作坊，一向深受學生及同事愛戴，學院對您的離開感到非常難過及不捨，期望你在天上得到安息。」





