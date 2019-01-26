80%人冀原址保留油麻地果欄　研渡船街橋底作物流中轉

政府計劃活化及保育有過百年歷史的油麻地果欄。油尖旺區議會轄下的「關注油麻地果欄工作小組」早前委託樹仁大學進行為期大半年的「油麻地果欄的保育和活化方案研究」，探討原址保留或搬遷方案。綜合居民及業界意見，80%受訪者希望能原址保留果欄，雙方更得到共識，認為把遠離民居但鄰近果欄的渡船街天橋底空地和巧翔街部分空地，長期用作物流中轉和凍倉是最好的活化保育方案。



果欄部分建築物於2009年被列入香港二級歷史建築，現時仍有200多家欄商及4.8萬從業員在果欄工作，惟居民及業界均認同現時果欄存在衞生、噪音、交通阻塞及消防問題。研究指出，在其他方案中，市民及業界亦較為認同可在石龍街現時貨車停泊位置興建新型大樓，建造集批發及社區設施於一身的新型批發市場，業界亦贊成在運作區上增設天幕。相反在原址興建地下城或在原址上興建平台的方案則較少人支持。



工作小組今(26日)亦舉行發布及研討會，宴請近20席業界及居民代表出席。研究團體指當局應考慮綜合方案，並非只選擇單一方案，報告亦已交予民政事務局及市區重建局研究。工作小組主席楊子熙承認，現時果欄運作未如理想，若在巧翔街及渡船街一帶做物流轉換可大大解決路面問題，一方面保留果欄批發工作，商戶亦不必為活化或搬遷停業，「啲貨車唔使入油麻地就可以卸貨」。



居民譚先生炮轟政府及區議會未有妥善管理果欄，交通阻塞尤其嚴重：「去廣華醫院必經果欄，我個仔有日燒到40度，(交通)都塞嚟塞去。」另外，居民蔡婆婆表示已習慣果欄的熱鬧，希望以活化取代搬遷。該研究完成了兩次的公眾諮詢、多次訪談和訪問，以及592份問卷調查，當中居民佔500份，業界佔92份。