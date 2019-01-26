網民熱話：三鐵衣印洋紫荊圖案遭投訴　運動員：我是代表香港

香港運動員在世界舞台上為港爭光，是身為香港人自豪之事。然而，有代表香港出戰過百場賽事的女子三項鐵人運動員，聲稱收到警方諮詢，指有人匿名投訴其運動衣上印有洋紫荊圖案。運動員承認自己法律知識不足，會重新設計運動衣，但不明白為何該投訴人只針對三項鐵人運動員，質疑「究竟是出於對洋紫荊圖案的擁護，還是針對同行的商業決定呢？」



女子三項鐵人運動員司徒兆殷（Leanne）昨晚(25日)在其社交平台上發文講述這宗匿名投訴。「匿名者的投訴看似沒有錯，但我對於他的動機的確很費解。」Leanne指，早前在一個跑山比賽中，不少隊伍穿着印有洋紫荊圖案的運動衣，不明白對方為何只針對三鐵衣。她反問說：「日後在我衝線時或踏上頒獎台時，還可以高舉印有洋紫荊圖案的物件嗎？」



Leanne補充，過去在海外作賽見到其他選手身上印有洋紫荊圖案，都會高聲說句「香港人加油」，為對方打氣，感覺親切，意味大家也為香港人身份作賽感到自豪，她擔心此投訴會影響這種氣氛。她回覆東網時指，「矛頭又唔係指我一個，不過只係我講出嚟，我知道幾個三鐵屬會都被警察諮詢。」她更揚言事件不會影響她繼續推廣三項鐵人運動的決心，「無悔地代表香港在世界的舞台上奮鬥」。



不少網民留言表示支持香港運動員，批評有心人「雞蛋挑骨頭」，呼籲運動員不要把事件放在心上，以免影響練習。更有人建議重新設計運動衣時，可以考慮寫上「我是香港運動員」，或印上具有香港特色的獅子山圖案，以防再有類似事件發生。執業大律師陸偉雄表示，使用區旗或區徽圖案時，必先向副行政署長事先申請及獲批准，亦須為非商業性用途，否則即屬違法。



網民有話說



Aggie Wong：依家太多人矯枉過正，為反對而反對，多謝你一直代表香港出賽呢份信念，撐你！

陳秀珠：感謝你一直愛着香港這個家！

Harry Cyh：用香港帆船，係真香港人都知代表香港。

Anson Chau：難道我開一間公司叫香港洋紫荊公司，那就要抄家？支持香港運動員，不應將你們的成就及努力掛上政治理論！加油，努力！



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