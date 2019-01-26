6億倫敦金騙局：收藏名家葛師科被騙5.8億元

警方自去年11月起展開代號「冰極」行動，偵破歷來最大宗、涉款逾6.2億元的倫敦金詐騙案，共拘12男2女，包括主腦、公司董事等。據悉，案中最慘苦主被騙5.8億港元，受害人為中國官窰瓷器私人收藏家葛師科。現年85歲的葛師科，2016年6月接獲「Cold Call」赴約，當時由一名年輕騙徒招待，聲稱自己有豐富投資經驗，又向葛師科噓寒問暖。葛師科不虞有詐，簽下多份授權文件，讓經紀操控投資戶口。



據悉，起初騙徒讓葛師科贏得數10萬至100多萬港元，惟其後葛被告知不斷虧損。葛師科心急追回本金，故聽從建議不斷「泵水」，最終葛轉帳數十次，由數百萬至1億港元不等。



根據資料，葛師科祖籍四川成都，1982年從四川來港，先由葛師科父親葛士翹創建「天民樓」，60年代起收藏由元代至清代康雍乾時期的瓷器精品，其後藏品愈儲愈多，長子葛師科其後接手。葛於1987年先在香港大會堂舉辦天民樓藏瓷展覽，1993年上海博物館舉辦了「天民樓青花瓷特展」，全屬天民樓收藏品，成為內地最具分量的青花瓷收藏家。葛師科亦曾是本港收藏家協會「敏求精舍」會長，近年較少公開露面。