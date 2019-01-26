警放蛇打擊跨境白牌車　33歲司機斷正

警方新界南總區交通部特遣隊，今日（26日）進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動。警方今晨派員喬裝乘客，租用一輛私家車由荃灣前往廣東省惠州，該名姓朱（33歲）司機收取費用2100港元，警員隨即表明身份，並以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」拘捕朱，他已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。



警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰10000港元及監禁6個月。



根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款10000港元及監禁1年，並吊銷駕駛執照1年至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛，而有關車主亦須負上刑事責任。警方強調，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。