潤記糖水：保護傘包庇毒販有恃無恐　廉署應徹查

香港執法機關近期接連偵破多宗毒品案，估計市值超過8000萬港元，有立法會議員及學者認為以往香港較少搗破大型毒品案，質疑過往毒販有「保護傘」包庇。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》今集「潤一潤」以往的執法機構，以往毒販犯案均可「無驚無險」，假如沒有「保護傘」包庇是「三歲細路哥都唔信」，質疑執法機構若然只拘嘍囉而不擒王，是否有人想搞另類「港毒」，令香港變成罪惡之都。



對於有評論指執法機關過去搗破的毒品案較少，節目指出，香港過去表面是安全城市，實際只是將社會陰暗面的垃圾掃入地氈底，「眼不見為乾淨」，現時執法機關「揸正」處理，有關罪惡即通通「現形」。



事實上，執法部門繼續狙擊黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻販毒集團，舉例指，警方早前搗破沙頭角村屋毒品案，4名男子被捕，其中一人有黑幫和勝和背景，另一人為哥倫比亞籍製毒師，似乎這個「哥港」合作的毒品案，反映有人「窮途末路等錢使，瘋狂出貨，結果就斷到正一正」。



內地掃黑除惡雷厲風行，香港打擊毒品案過去只打魚毛蝦仔，例如上海仔販毒集團涉及多宗罪案，過去一直被指與多名前高級警務人員過從甚密，而早年「嫁女」設宴，更有前高級警務人員不避嫌高調出席，與上海仔一同坐於主家席，認真耐人尋味。



節目最後指，香港如果不拆除黑惡勢力的「保護傘」，不去擒賊先擒王，香港只會興起另類「港毒」，甚或倒退至清朝的毒品問題氾濫時期，因此，廉政公署有必要追查跟進過去「保護傘」及包庇問題。



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上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/



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