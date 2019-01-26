警搜三家村避風塘4艇　拘黑幫4男女檢槍彈

水警總區刑事部人員，根據線報及經深入調查後，聯同水警海港警區及小艇隊人員，於前日（24日）進行代號「先行者」反罪惡行動，突擊搜查停泊在鯉魚門三家村避風塘一艘快艇、一隻橡皮艇及兩艘遊艇。



警員在艇上拘捕一名30歲本地男子，涉嫌「勒索」及「刑事毀壞」，經初步調查後，相信他涉嫌與去年10月28日在觀塘避風塘發生的一宗刑事毁壞有關，案中6艘停泊於避風塘的遊艇被人淋潑油漆，船主亦向警方表示曾收到帶有恐嚇字句的咭紙。該艘快艇的牌照已經過期及懷疑經非法改裝，將交由海事處跟進檢控。



行動中，警員於其中一艘遊艇上檢獲一支懷疑氣槍及一批懷疑氣槍子彈，遂以涉嫌「管有仿製槍械」拘捕現場一名32歲本地男子及2名本地女子（24歲和27歲）。警方初步調查相信，所有被捕人士有黑幫背景，他們已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。



警方強調，一向致力打擊三合會相關罪行，相信是次行動已重擊了活躍於東九龍附近避風塘的黑幫組織，削弱他們的影響力及有效地堵截他們的收入來源。就避風塘的治安問題，水警總區刑事部及海港警區自去年11月開始，聯同海事處於觀塘避風塘共進行4次「先行者」反罪惡行動，海事處將會對停泊於上址約10艘牌照過期或違反牌照條件的船隻進行檢控。警方會聯同海事處人員繼續加強巡邏避風塘及停泊的船隻，以打擊任何黑幫活動，如發現有船隻違規或牌照過期，將交由海事處跟進檢控。