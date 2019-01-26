製氯機低效能仍拍板　水務署死撐有措施應對

東網今日(26日)報道水務署内部會議，曾一早提及濾水廠現場氯氣生產設施運作不穩定及有設計缺陷，並提出多項改善建議，包括將保養期延長至3年，次氯酸鈉投放系統須通過3個月穩定表現期等。不過，水務署一一拒絕接受員工建議，僅稱已採取相應措施，確保員工對現場氯氣生產設施的操作安排有信心。



水務署獲立法會批出8.75億港元，為11所大型濾水廠安裝現場氯氣生產設施，自製氯氣為食水消毒，惟東網取得水務署内部會議文件顯示，原來在先導計劃期間現場氯氣生產設施就運作不穩定，但水務署仍一意孤行，將計劃推廣至全港，並無通過公開招標，將涉款1.3億港元的牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠現場氯氣生產設施工程，批予律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任執行董事的安樂工程有限公司及其聯營公司。



根據會議紀錄顯示，水務署員工曾憂慮製氯機難以維護，建議署方將合約的保養期延長至3年；另外又擔憂次氯酸鈉投放系統測試表現不穩定，建議投放系統須通過3個月穩定表現期，才可拆卸原有氯氣設施。



水務署承認，有個別次氯酸鈉投放系統在完成安裝後初期的測試表現不穩定，但系統經調校後已順利通過測試，認爲系統毋須通過3個月穩定表現期。至於現場氯氣生產設施的操作安排，署方正研究設立專職隊伍，並提供足夠維修保養訓練，其合約與一般機電工程合約一樣，保養期為1年。由於採取了上述措施，署方認為毋須將合約的保養期延長。