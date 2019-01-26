政Whats噏：雙料議員區會出席率低　賴立會撞時間

約四分一立法會議員係身兼區議員嘅「雙料議員」，當中有兩個做埋行政會議成員，成為「三料議員」，到底係咪開足會真係備受關注。翻查過去一年嘅區議會出席率，發現都幾參差，其中去年三月先「升呢」做「雙料議員」嘅鄭泳舜(Vincent)同區諾軒，都開唔足區議會轄下嘅委員會會議。而來自功能界別嘅勞工界議員何啟明同區議會(第一)劉國勳，就連大會都開唔足。政府之前仲建議取消扣減「雙料議員」三分之一薪金，開唔足會但仲要收足錢，相信自有公論。



Vincent係深水埗區議員，喺去年區議會大會定期會議出席率百分百，但特別會議出席率就只有三成三，區議會轄下六個委員會之中，只有一個委員會開足，有兩個委員會出席率為八成三，另有兩個委員會出席率為六成七，餘下嘅社區重點項目計劃委員會出席率仲捧蛋添。



至於南區區議員區諾軒喺區議會大會都有開足會，但區議會轄下五個委員會之中，只有一個委員會錄得百分百出席率，曾缺席一次嘅三個委員會中，有兩個缺席申請獲接納，一個不獲接納，而該區社區重點項目專責委員會嘅出席率亦係捧蛋，但其缺席申請獲得接納。



已經有兩年多「雙料議員」經驗嘅觀塘區議員何啟明，其區議會出席率就依然低，單計去年頭九個月嘅出席率，何啟明喺大會出席率得七成五，佢參加嘅四個委員會亦都完全無百分百出席，其中三個委員會出席率唔超過一半，其中喺財務及行政委員會，四次會議只亮相過一次。



同樣做咗兩年多「雙料議員」嘅北區區議員劉國勳，只開足一個委員會，大會同兩個委員會都冇開足。其實佢哋並非個別例子，唔少「雙料議員」最多係開足大會，普遍都係開唔足委員會。身兼行政會議成員嘅「三料議員」中西區區議員張國鈞同屯門區議員劉業強，喺其中一個委員會嘅出席率分別係兩成五同一成四。



何啟明同鄭泳舜都話，唔少委員會撞正星期四立法會續會，何指會檢討同研究如何平衡開會時間，而鄭就話主打議題嘅委員會出席率都有八成，而不同社區事務都有同其他黨友分工。至於區諾軒就解釋，因為立法會外訪倫敦令到三個委員會各缺席一次，但佢經常喺地區出現，唔覺得身兼立法會議員會影響地區工作。不過，區話若非選舉主任取消個別人士參選資格，佢就毋須參加補選做「雙料議員」喎，為咗對居民負責，正積極搵人接替地區工作，不會爭取連任區議員咁話。