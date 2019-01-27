農曆年外遊巿道爆滿　長線團客量增30%

農曆新年外遊巿道暢旺，由於巿民多取兩天假期便可自製九天長假，帶旺今年長線團，故多間旅行社紛紛「報喜」指出境團爆滿或接近爆滿，目的地有港人最喜愛的日本和南韓，北歐極光團等長線團的客量亦按年增加兩至三成。民航處預料，農曆年間香港總航班升降量約有二萬零四百架次，與去年農曆新年相比預計升約百分之一點五。



港人熱愛外遊，民航處發言人表示，農曆年期間，即一月卅日至二月十五日，香港國際機場的總航班升降數量預計約有二萬零四百架次，當中約一百八十班是加開的客運航班，最受歡迎地點依次是武漢、首爾和大阪。與去年農曆新年(二月十日至二月廿六日)比較，機場今年總航班升降量預計上升約百分之一點五。期間最多航班升降的日子是二月二日(年廿八)，預計當日有約一千零四十班航班升降。



農曆年長假對旅行社最受惠，由於打工仔今年農曆新年可自製九天長假，加上歐遊團團費也不過是萬多港元，與日本遊的金額相若，故新春長線團對巿民別具吸引力。康泰旅行社表示，農曆年長線團客量較去年同期增加兩至三成，如西歐、東北歐、俄羅斯及澳洲均較去年客量增，而意大利或英國團及去年底新增的俄羅斯賞極光團，亦受追捧。



專營長線團的勝景遊客戶服務部經理張信禮亦指，今年客量增長一成至一成半，全部團爆滿，最受追捧的是北歐團觀賞極光及九天行程的澳紐團。



至於短線團則以五日團為主，日韓團仍然是最受歡迎，其次是台灣團。韓國大邱因有直航機前往，亦吸引不少旅客報團。縱橫遊常務董事袁振寧指出，新春團仍是以日本團銷情最爆滿，由於香港沒有落雪，故白茫茫雪景的北海道最受歡迎，團費約一萬六千港元的北海道團早已滿額，收費約一萬四千港元的本州大阪團亦旗鼓相當，報團反應熱烈。



另外，一些特色旅行團亦受追捧，如只開一團、暢遊青森和東京等地的四季島列車六日五夜團，即使團費要近十七萬港元，亦很快爆滿。袁又稱，礙於機票價格、日圓匯率及當地房價等都有調升，今年新春團團費亦作輕微調整，每團約加兩百至四百港元。