何栢良促訂目標：七成學童打流感針

每年都有流感高峰期，醫管局每年都推應對措施，但每年公院依然淪陷，癥結何在？港大感染及傳染病中心總監何栢良將這根深柢固的問題歸咎於港府應對流感的措施成效不彰。所謂「預防勝於治療」，他認為增加幼童流感疫苗接種率，可減低社區爆發，變相降低入院率，紓緩公營醫療壓力，促港府訂下幼童接種率達七成的承諾指標。



除了公立醫院前線醫生舉行申訴大會向食衞局局長陳肇始表達訴求，何栢良昨亦現身會場，向陳肇始遞交由瑪麗醫院義工書寫的「全港學童，到校打針」請願揮春。他指自己代表兒童及家長向當局請願，要求港府盡快全面落實在幼稚園及小學到校接種流感疫苗。目前「學校外展疫苗接種先導計劃」只在小學推行，港府日前指明年會考慮將有關計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。



接種流感疫苗是最佳防疫方法，比起爆發後才採取補救措施來得有效。何舉例指，目前澳門及台灣學童接種率都達七成以上，至今兩地學校都無嚴重流感爆發，亦毋須停課，當地的公院急症室及病房不似香港般出現長期爆滿劣象，醫生亦不需額外加班應付疫情。他要求港府將港童的流感疫苗接種率指標訂在七成以上，因提升接種率有助防止疫情擴散，並減低公院服務壓力。



何批評港府過去雖有應對流感措施，但都是「微細措施」，相比每年流感疫情帶來的影響，根本是不成正比。過去多年前線醫護已多次「鬧爆」，但看不到醫管局管理層有認真聆聽意見。