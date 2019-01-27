醫管局高層堅離地　搞大食會安撫前線

有出席申訴大會的醫生說，醫院病房爆滿時，同事傳呼機響警號，以往醫生都會嚴陣以待，好似「敍利亞空襲時響起警號」，齊心面對即將的工作戰役，但現時病房日日爆滿，傳呼機警號日日響，同事都變得「麻木」。亦有埋怨醫管局高層態度「離地」，紓緩前線醫生壓力居然以舉辦大食會做「門面工夫」，食魚蛋燒賣，似是諷刺醫生們就連正餐也沒時間進食，質疑「究竟呢班高層幾耐未巡過病房？」嘆說「看不到未來有曙光」。



屯門醫院心臟科醫生黃任匡訴說，今年流感多了病人出現併發症，昨日本身放假，但都要回醫院開會，「一星期返足七日」，部分同事因此「做到病」，若沒有「捱義氣」、沒有額外工作的同事根本不能運作。同時，黃形容前線同事對高層「離地」的態度感到憤怒，高層為同事打氣卻舉行小食活動，諷刺「我連正餐都冇得食，你叫我食魚蛋燒賣？」批評金錢只用於這些門面工夫，卻沒有針對病人需要。



在公立醫院任職兒科的姓李醫生訴說，醫護在這段時間均工作辛苦，以前兒科病房的環境較好，但病人在惡劣情況下「要瞓到出走廊，戥他們辛苦。」她說，人手不足下，醫護面對大量工作，身心面對沉重壓力，「放工都推遲咗，試過睇症到第二日繼續返工」，且要兼顧行政工作，放工變得遙遙無期。