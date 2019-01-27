東方日報A1：政府使5千億填海　醫療制度唔改

「流感年年爆 病房日日爆！高層Hea爆！醫護谷爆！」流感攻陷公立醫院，前線壓力「爆煲」，醫護申訴行動浪接浪，近二百名醫生昨參加伊利沙伯醫院申訴大會，向醫管局及港府高層高舉「爆」字，寓意公院已「塞爆」病人，前線醫生已「谷爆」拒絕沉默！有醫生形容，現時病房內儼如「戰場」，批評港府敷衍要醫護「捱義氣」工作是「道德勒索」。質疑「五千億（元）畀得去起人工島，你攞百分之一出嚟醫療得唔得？」醫生工會促港府「諗計」解決亂象。港府及醫管局強調理解醫護壓力沉重，承諾會積極挽留人才，解決病房擠迫等問題。



公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟昨午舉行公共醫生申訴大會，不少醫生難忍「怒火」，甫下班醫生袍未換即趕往大會「大吐苦水」。食物衞生局局長陳肇始、醫管局行政總裁梁栢賢以及聯網服務總監高拔陞於台上神情凝重聆聽前線意見，副局長徐德義及醫管局人力資源主管彭飛舟則在台下手執紙筆將前線訴求逐項記錄。醫管局主席梁智仁亦率先在大會開始前，在電台節目安撫醫護，稱對醫護要公開訴苦感「痛心又抱歉」，又指公院服務不勝負荷非單由醫管局可獨力解決。



參與申訴大會的廣華醫院外科醫生鄭醫生，不滿醫管局及港府高層無正視前線醫護訴求，病房實況如戰場，惟高層巡院運作時都「行過就算」，認為醫管局最迫切是挽留人才，珍惜資深醫生經驗。他又批評醫管局一直「道德勒索」醫護人員，且特別薪酬津貼的金額不吸引，難有醫護肯參與加班。



內科醫生郭醫生亦指，現時資源錯配，人手短缺，極度影響前線醫護人員。守在前線的醫護健康轉差，直接影響醫療服務，最終苦了病人。他希望港府善用資源：「有錢去明日大嶼，係唔係真係冇錢落番醫療？五千億（元）畀得去起人工島，你攞百分之一出嚟醫療得唔得？」



個多小時申訴大會完結後，公共醫療醫生協會會長麥肇敬表示，前線已將工作環境安全性及前線員工流失率高企等「水深火熱」的問題向當局反映。醫生為應付流感高峰期工作已非常疲憊，當他們忙中有錯時，希望市民及局方可體諒。前線醫生聯盟副主席陳子泰亦指，今年流感高峰期已過半，料未必有太多短期、見效措施，但希望申訴後，明年會更好。



梁表示，為應對流感高峰期，港府在去年年尾提供五億元撥款給醫管局已分發到各醫院，如再有額外需要，該局可從內部撥款，金額無上限，不需要「慳住用」。他坦言部分公院如伊利沙伯、聯合等原先的病房設計已十分擠迫難短期內解決，會考慮使用鄰近復康醫院病床和設施。當局亦將最快在今月底檢討特別薪酬津貼安排。



陳肇始則認為會面氣氛良好及有建設性，強調會跟進最多醫護關注的人手問題，如有需要會向醫管局再額外撥款應對流感。她說與會人士提出從政策入手，認為港府應多提升市民健康意識，紓緩龐大服務需求。



醫護訴苦大會今亦有「第三波」。醫管局職工總會今早將於醫管局總辦事處門外集會，抗議醫院內的職場欺凌是人手流失成因之一，包括被針對性編「地獄更表」，屆時有個案現身訴苦。



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