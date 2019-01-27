探射燈：衝燈黑點意外頻　應檢討交通設計

過去有不少紅燈時間過長的路口曾發生致命交通意外，有市民和區議會要求運輸署在相關路段加設衝紅燈攝影機以改善問題。根據運輸署數字，現時全港有195部衝紅燈攝影機。有區議員反映，部分道路的交通設計有改善空間，促政府盡快檢討正視。



元朗錦上路和東匯路十字路口為其中一個衝燈黑點，2015年曾有中型貨車衝紅燈狂撼小巴，造成5死13傷嚴重車禍，運輸署事後僅調校紅綠燈時間。沙田大涌橋路原本裝有衝燈機偵測衝紅燈車輛，惟在2007年時因道路工程拆去沒有再裝上，2010年時終因衝燈而發生1死6傷的奪命車禍，至去年底在地區人士施壓下才裝回衝紅燈攝影機，衝燈情況大有改善。同區的火炭路和山尾街交界亦曾發生途人被衝燈客貨車撞斃車禍。



沙田區區議員龐愛蘭表示，區內交通問題多多，除有市民反映衝紅燈情況嚴重外，吐露港公路周末常有飛車黨出沒，造成噪音滋擾，運輸署卻一直未有在相關路段加裝攝影機，態度有欠積極。她續指，區內部分路段限制車輛只轉向一個方向，令車輛「走唔到」出現擠塞，亦會增加交通意外風險，促署方盡快檢討相關交通設計。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

