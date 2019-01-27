探射燈：運署歎慢板　過路燈拖逾10年未裝

馬路如虎口，交通指示燈對行人和駕駛者同樣重要，2014年東網報道灣仔菲林明道有2個行人過路處欠缺行人過路燈，至今仍然未有。區議員表示相關問題已存在10多年，促政府盡快加裝輔助設施。



菲林明道與駱克道交界的十字路口，及菲林明道與莊士敦道交界的路口均有行人過路處，惟沒有設置行人過路燈，市民平時過馬路都要「估估吓」，不時人車爭路，行人過路時需要與車輛「鬥快」，以免被車撞倒。



灣仔區議員鄭其建表示，菲林明道與駱克道交界已裝設行人過路燈但尚未運作，另外莊士敦道的過路燈則被運輸署以地下公用管線設施不便施工為由，至今仍未裝設過路燈指示行人。「所幸嘅係呢2年都冇發生嚴重交通意外。」鄭批評署方進展緩慢，區內車流和人流增加，發生交通意外的風險上升，敦促政府盡快完成有關工程。

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