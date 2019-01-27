探射燈：交通設備落後難忍　司機衝燈險象環生

近日網上流傳多宗司機衝紅燈事件，九龍灣1條新路更有5輛車集體衝紅燈，東網記者連日在上址直擊，發現不少司機衝紅燈，有人衝燈後更違例掉頭，險象環生。中環的繁忙街道上，亦有司機在轉紅燈後照衝燈，險撞到途人。學者批評本港交通設備落後，應加裝衝紅燈攝影機，增加阻嚇力，減少衝燈。



「停成4分鐘都幾誇張！」去年7月底開通、位於九龍灣的承啟道，近期出現集體衝燈一幕，有司機直言該交通燈「蠱惑」。東網記者連日到場觀察，該路段共有3個燈位，司機集體衝燈的路口最接近宋皇臺道，紅燈時間平均約1分半鐘；另一個與沐泰街交界燈位的紅燈時間長短不一，最長達3分50秒，不時出現司機等得不耐煩而把車開前，越過停車白線情況。中午時段，一輛農夫車更在紅燈亮起數秒後，仍舊照行，並且在列明「不准掉頭」的標誌前掉頭後絕塵而去，涉嫌雙重違規。



在晚上，一輛電單車明知已轉紅燈仍舊直衝，跟在其身後的私家車則停下，由於對面行車線不時有泥頭車左轉入地盤，若此時對面線剛巧有車，隨時發生嚴重意外。



在車水馬龍的中環，亦有司機無視燈號照衝可也。日前下午近3時，有司機沿皇后大道西右線行駛，準備轉往畢打街，一輛掛有中港牌的私家車突然由中線駛出，期間前方交通燈已轉紅色，但該車竟視之如無物，紅燈亮起3至4秒後仍照衝，險撞及途人。



根據運輸署資料，市區逾90%交通燈由電腦控制，因應各路口不同時段的行人及車輛流量，設定不同時間及周期，信號周期一般不會多於2分半鐘。部分新界區的紅燈停車時間頗長，如天水圍天耀路左轉天福路，紅燈時間長達4分22秒；至於屯門石排頭路左轉往鳴琴路的燈位，最長達5分35秒，不時有司機疑因等得太久未為意轉綠燈，被後車司機響按提示。



香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，如在每個衝燈黑點加裝衝紅燈攝影機，定能減少違例衝燈。公共運輸研究組成員鄭衍祺亦批評本港交通設備落後，促請政府引入「智能出行」系統，例如讓交通燈隨車流量自動調節等候時間，提升公共運輸效率。香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光同樣建議在相關路口安裝衝紅燈攝影機，惟當局對地區人士的建議置若罔聞，令許多黑點的衝紅燈情況猖獗。



執業大律陸偉雄提醒駕駛者，衝燈者除被扣分及罰款外，如造成市民受傷甚至死亡，可被控危險駕駛引致他人死亡，首次定罪可被罰款5萬港元及監禁10年，被扣10分，及取消駕駛資格最少5年。



運輸署發言人指，過去3年共收到3523宗涉及交通燈的投訴。該署會根據交通意外紀錄，特別是駕駛者不遵守交通燈號引致的意外等多項因素，決定安裝衝紅燈攝影機的地點，以收阻嚇作用。警方發言人則稱，2016年至2018年6月的相關違例檢控數字超過16.5萬宗。

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