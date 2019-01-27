警「放蛇」打擊白牌車　拉19司機

警方於1月10日至26日展開打擊白牌車的行動，拘捕19名男司機(29至60歲)，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途 」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」。案件由個別總區交通部跟進調查。交通總部警司林志平指出，由於涉案車輛無有效的第三者保險，一旦遇上交通意外，車上乘客及意外中的其他車輛不會受到保障。



據悉，19名司機中，有司機由公司形式運作，亦有司機以個人形式運作，各人透過網上平台、電話預約、手機程式等方式接單。



新界南交通部特遣隊馬偉洪高級督察表示，行動期間，派員喬裝乘客租用車輛，分別租用4 輛私家車及5輛貨van，由新界南總區出發前往各目的地。9名司機(33至52歲)，收取的車資由90至2100港元不等。當車輛抵達目的地後，警員隨即表露身份，將司機拘捕。其中一輛涉案私家車掛有中港車牌，由荃灣出發前往內地惠州，警員在車輛出境前將司機拘捕。全部司機已獲准保釋外出，下月底需要向警方報到。車輛亦被扣查。



警方提醒市民如要租用車輛，可留意車輛擋風玻璃上是否貼有由運輸署發出的「出租車輛許可證」，而且法例規定，出租貨van必需要載貨。



