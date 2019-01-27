古洞北和粉嶺北為建屋糧倉　黃偉綸料供逾7萬單位

拖延逾十年的新界東北發展上周終展開首階段主體工程的立法會撥款程序，發展局局長黃偉綸今(27日)在網誌表示，受首階段發展影響的400多個住戶，須於今年下半年起的2年多時間內陸續遷出，由於房協位於北區百和路的專用安置屋邨2023年才落成，當局會先利用房協及房委會轄下租住屋邨的空置單位作過渡，不少居民亦表示想搬入快將落成的上水寶石湖邨，當局正與房屋署積極跟進，盡量正面回應居民原區安置的訴求。



黃形容，古洞北和粉嶺北新發展區是刻不容緩的建屋「糧倉」，重申全面落成後將提供合共約71,800個房屋單位，當中近70%為公營房屋，可容納約18.81萬新增人口。



地政總署總產業測量師(土地徵用組)趙莉莉表示，引入新的特惠補償及安置方案後，居民反應普遍較以前願意溝通。截至今年1月中，已成功接觸第一階段受影響的80%村民，當中超過60%住戶已提交相關資格證明文件，預計本月底會提交文件齊全的資料給房委會和房協，以便盡快安置居民。



至於石仔嶺花園將分二期清拆，受2020年上半年第一期清拆工程影響約160名安老中心院友，政府正擬定適當過渡安排，包括制訂方案讓他們只須在石仔嶺花園內遷移。而第二期清拆工程會於新綜合大樓投入服務後才展開，因此石仔嶺花園內的大部分院友，可留居現有的安老院舍，直至將來遷入新綜合大樓。