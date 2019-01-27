港故：堅持茹素望解身上業　大隻佬：我好自責

素食與健身，似乎是兩件難以串聯在一起的事。甚至在不少人眼中，素食並不健康，是一種缺乏營養的飲食習慣。的確，純素不碰肉的「肌肉佬」實在有些難想像，而素食本身也有着不同的爭議。然而總是會有人將兩件事放在一起，想出一套兼容的辦法。



大隻佬為健康而吃素



一直都有做健身的陳家杰，長期被身體上反覆的小毛病困擾，最後決定大改飲食習慣，由炸雞、漢堡，變成三餐素菜。「唔想個人好大隻，但係身體就好差。」家杰為了從根本上改善身體健康，開始了至今十四年的素食生活。



打破對素食的迷思



要一改多年的飲食習慣並不是一件容易的事，家杰就用了半年的時間去適應。他坦言，剛開始會突然沒有力氣，人也瘦了一圈，要長肌肉繼續健身更是艱難，就只能多吃澱粉質去補充體力。後來，透過外國網站和自己不斷地嘗試，家杰摸索出一套均衡的素食健身飲食法。



「好多人以為食素就係食菜，咁當然冇營養。」家杰說除了青菜外，穀、堅果、種子、豆這四種食物便是這套飲食法中的關鍵。原來只要將五種不同顏色(紅黃綠黑白)的蔬果搭配起來吃，就有足夠的蛋白質和維生素。果然，家杰的肌肉慢慢長回來，有足夠的力氣去健身，更重要的是，原本困擾他的小病小痛，也在不知不覺中消失了。



太太也是素食者 兒子更是「胎裏素」



家杰認識太太的時候，兩人最喜歡到處去吃海鮮，後來太太也陪他吃起素來。家杰也感激太太樂意去研究不同種類、不遜於肉類美食的素菜佳餚。至於兒子，在媽媽肚裏的時候就已經開始吃素。兒子出生至今七年間，也是三餐純素。家杰自豪地說：「佢一粒西藥都未食過。素食嘅小朋友一樣好有活力、好精神，唔係皮黃骨瘦咁樣。」



被問到兒子會不會忍不住快餐店炸雞的誘惑，家杰笑說：「我哋唔會逼佢食素，而係教佢點解要食素。」他們的做法便是帶兒子到農場親親大自然，親身接觸不同的動物，令小朋友知道，動物其實都有自己的家、同樣懂得痛、同樣有感情，讓兒子自己決定吃不吃肉。



茹素十四年不殺生 卻因疲勞駕駛搞出人命



這個教道兒子愛惜動物，連昆蟲也不忍踩死的家杰，卻在2013年因為疲勞駕駛，奪去一位男童的生命。「嗰次意外令我好自責，一直都覺得自己係一個好人，食素、做好多善事，但一個生命就畀我害死咗。好自責，好耐都抬唔起頭。」兩年多的刑期裏，家杰不斷地自責和反思。出獄之後，在朋友和家人的支持下，生活才慢慢回到正軌，重新開始推廣素食。



「自責並唔可以彌補到呢個因我而死亡嘅生命，我覺得我應該要做更多對社會或者對動物有利益嘅事。」家杰堅定地說。



今集《港。故》用6分多鐘，帶大家看看這位純素不吃肉的大隻佬，如何在車死人、坐完監後，如何痛定思痛、重新站起來面對人生，積極推廣素食的故事。



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