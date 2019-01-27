工程師學會撐紅磡站結構被批草率　會長認真確性不足

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊進入尾聲，本周一二(28及29日)將進行結案陳詞。香港工程師學會早前發表聲明，指認同專家證人供詞內容所指，東西走廊月台層板可合乎安全，惟聲明發出後引起部分會員不滿，更有會員發起聯署並去信學會要求撤回聲明。工程師學會會長余錫萬終在前日(25日)發電郵回覆會員，承認現時未有足夠資料(limited information)去回應紅磡站擴建月台施工情況，但有會員催促(urged)學會應盡快發聲明，以免公眾被誤導。



東網取得由工程師學會會長余錫萬發給學會成員的電郵，余指近期收到不少傳媒查詢紅磡站擴建月台結構安全問題，但礙於現階段未有足夠資料而未有回應傳媒提問，但有成員認為學會乃工程界專業機構，催促學會應盡快就事件作出回應，以免公眾被其他消息誤導。余承認聲明內容僅根據委員會證人供詞去撰寫，亦未有去查明供詞內容的真確性。



聯署發起人之一、工程師學會會員黎廣德質疑學會發聲明的動機，不明為何有會員會「催促」學會於未有足夠資料的情況下發聲明，「(學會)係咪做咗港鐵代言人？(學會)同港鐵、承建商係咪有關係？」又指聲明只靠證人供詞去證月台結構安全是自相矛盾，直指學會根本未有任何基礎理據便發聲明。黎又表示，截至今日已有100名成員聯署要求學會撤回有關聲明，聯署行動將繼續進行。