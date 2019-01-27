醫管局被指縱容職場欺凌　對眼唔識笑遭上司評不合格

公立醫院醫護人員近日紛紛申訴壓力「爆煲」，他們除面對龐大工作量外，當中有不少人遇上職場欺凌。醫院管理局職工總會今(27日)聯同約30名職員到醫管局大樓請願，投訴該局多年來縱容職場欺凌行為，例如設「地獄更表」或故意給較差的表現評核，有病人助理被主管指「對眼唔識笑」，被評為不合格，因而無法由合約工轉為長工。



在那打素醫院任職病人助理6年的陳詠儀於2015年申請轉長工，當時主管叫她放棄，指「預測到你未來一年唔會有良好評分」，她翌年果真被評「不合格」，上司指「睇唔到你身上有團火」、「對眼唔識笑」，又指「我唔會同你講(評分)標準，免得你為咗拎高分去做，唔係真心」。去年陳被數名上司斥責，指她不應於上班時間準備工作文件，聲言會發警告信，形容她「唔聽話、唔知錯」，並指「我有權調你去其他醫院」。她向醫管局投訴，惟調查小組指主管「講笑」，證據亦不足。陳指其部門在6年內已有5至6名員工因職場欺凌而辭職。



梁玲珠於東華東院任職資源服務助理，前年被主管責怪「唔合群」後，被編「地獄更期」，連續8個月每日要於下午3時至晚上11時上班。由於醫管局不容許律師或工會陪同投訴人出席調查小組面談，梁獨自一人與多名高層開會，曾兩次暈倒進院，其後亦須就診精神科，一個月內消瘦7磅。梁指其部門近年已有10多人因人事糾紛而離職。



工會主席林娟指公院職場欺凌普遍，「大家都知但係冇人有勇氣出嚟講」，工會2年內處理超過80宗求助個案，但醫管局設立的調查小組亦是由管理層組成，小組官官相衞，80宗個案中沒有任何一位上司被追究責任。她指醫管局管理不善是導致人手流失的原因之一，最終受影響的是公眾。工會要求制定反職場欺凌條例，並確立工會代表權。