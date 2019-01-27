政Whats噏：跑步生涯只參賽一次　曾國衞唔Like有壓力

香港人愈來愈熱衷做運動，坊間掀起一陣「跑風」。自幼已經跑開步嘅入境處處長曾國衞今早(27日)出席保良局慈善跑，為活動起步鳴號，呼籲做事同跑步一樣唔好「夾硬衝」，要養成良好習慣，否則好易傷。



曾國衞從少已經係「跑友」，但原來只係參加過一次比賽，佢打趣話皆因只鍾意玩，唔喜歡競賽有壓力，唯一一次比賽就係臨出學堂前賽跑，得到第一名。佢認為要多做運動，任何年紀只要郁到都要做，雖然做運動未必可延長壽命，但必可改善生活質素。



同為紀律部隊嘅海關關長鄧以海就嘆公務忙，無乜時間做運動，有時候要喺辦公室入面拉拉筋，醒醒神！佢每日早上六七點就要開始工作，有時做到好夜先收工，但直言返工就有動力，Keep住做嘢就唔攰㗎喇。有份出席嘅懲教署署長胡英明就介紹指，懲教內有一隊特種部隊，為署內最fit，平時會配合特別訓練，強調唔止跑步咁簡單。



今日參加10公里比賽、退役劍擊運動員兼保良局總理湯振傑都贊成多做運動，退役後間中都會跑步同健身，但身重就少長跑。佢覺得香港小朋友唔識跌倒，笑稱一定要學，習慣用屁股落地，唔係一用手撐就會受傷。



另一總理顧東華今日父子兵上場，佢話因爲個仔玩三項鐵人後，佢先開始有規律地做運動，做做吓就成為習慣。佢憶述曾經參加馬拉松「全馬」比賽，第一次係西隧口差500米左右就跑唔上去，大會落閘要上巴士走。佢唔忿氣再參加一次就成功，強調做人真係唔可以夾硬嚟，當日衝得入隧道亦未必跑到尾喎。