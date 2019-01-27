女子1.8萬元打童顏針變凹凸面　美容院疑聘無牌醫生

有女士去年7月到醫學美容中心注射「童顏針」後，出現頭痛、面部麻痹及嘔吐狀況，至今眼下位置仍凹凸不平。她其後翻查醫委會註冊醫生名冊後，未發現為她注射美容針的「醫生」，懷疑涉及無牌行醫並報警，但警方只拘捕美容院負責人及職員。協助事主的「香港美容監察」發起人袁海文批評警方執法不力，衞生署亦無力把關打擊無牌行醫，憂慮市民健康及安全未受保障。



30歲的X小姐去年7月17日到中環一間醫學美容中心，接受1.8萬港元的童顏針「Derma Veil」療程，希望改善面部輪廓，而美容院職員亦一直向X聲稱療程由註冊醫生處理。美容院之後安排一名姓夏、身上掛有「醫師」名牌的醫生替X進行注射療程，過程約15至20分鐘，療程後X感到非常頭痛及作嘔，「啲肉被拉緊、被撕裂，暈到企都企唔到」，X回家後不適情況仍持續至翌日，「食完早餐再嘔」。



X翻查資料，懷疑夏非香港註冊醫生，便到美容院投訴並要求見夏，但夏以午膳為由借故離開美容院，X隨即報警。她稱事隔至今，不斷查問多個政府部門事件進展，但各部門「翹埋雙手，將我當波咁拋嚟拋去」。



袁海文認為，美容院不單違反商品說明條例的虛假商品說明，銷售針劑時更可能涉及誤導，更是有組織有計劃地安排外地醫師來港無牌注射，注射前更沒有清晰披露風險，謀取不法利益卻置消費者安全於不顧。



他批評警方及衞生署變相縱容無牌行醫，部門需調查美容院如何購得美容針劑，是否涉及虛假文書或醫生專業失當，又認為現時政府對醫美廣告的規管並不足夠，只倚賴不良醫藥廣告條例及醫委會醫生專業守則。



記者下午近2時到涉事的美容院，職員聲稱其姓梁的主管正在見客，傍晚6時會見傳媒交代。現場所見，至少有2位客人在店內等候。