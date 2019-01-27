社福界整筆撥款兩調查落差大　工會質疑粉飾太平

政府委任的「優化整筆撥款津助制度檢討專責小組」，正就社福機構透明度及持份者參與等範疇收集業界意見，之後會向政府提交改善方案。社會福利機構員工會向前線社工進行的調查發現，前線員工意見與檢討小組早前諮詢社福機構總幹事所得意見大相逕庭，工會質疑一班總幹事刻意粉飾太平，促請檢討小組採納員工意見，重新擬訂改善建議。



今次調查，工會共收回814份問卷。在檢討小組問卷中，有54.4%總幹事認為社署不應超越行政署規定，要求所有社福機構公開披露最高級三層管理人員薪酬資料。不過，工會問卷卻有93.9%受訪員工認為社署應規定所有社福機構須公開披露有關資料，要求高層薪酬徹底透明化，免公帑被濫用，出現高層自肥問題。



另外，檢討小組問卷有87.5%總幹事表示當更改現有職員編制、人手比例、薪酬待遇或工作條件時，會徵詢可能受影響的員工意見。然而，在工會問卷中，有75.9%受訪員工表示機構沒有就這些重要事宜徵詢他們。工會形容，兩個調查的結果有極大差異，顯示總幹事與前線員工反映的情況存有很大落差，前者疑失實陳述，專責小組亦沒核實，只單方面從總幹事方面了解情況。