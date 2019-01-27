江樂士倡設獨立專員負責檢控　學者質疑變一司兩制

律政司司長鄭若驊早前就不檢控前特首梁振英涉在任內收取澳洲企業UGL共5000萬港元，但未有尋求外界法律意見，引起連串風波。前刑事檢控專員江樂士接受傳媒訪問時提到，近年有多宗案件涉及前高官或政治人物，令外界質疑律政司司長能否中立處理，建議設獨立刑事檢控專員全權負責權檢控工作。有學者就批評，設獨立的刑事檢控專員會令律政司內部變成一司兩制，形成兩個司法權力中心，江樂士作為前刑事檢控專員近日不斷指指點點，引起外界混亂，令香港法治淪亡，質疑居心何在，促請他不要再發表太多意見。時事評論員陳雲生認為，江樂士居心叵測，明顯想分化律政司，隨時令檢控工作變成不受監管。



鄭若驊早前就不檢控前特首梁振英一事，指不會披露更多資料，若把過多資料提交公眾討論會造成公審，剝奪涉案人士的應得保障。江樂士指，公開理據有助涉案人士，亦能令公眾安心，更能保障律政司。他又批評鄭若驊刑事檢控經驗不足，認為應設獨立刑事檢控專員，避免身份衝突，以挽回公眾信心。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強指，「不在其位、不謀其政」，批評江樂士以往亦不能做到不偏不倚，並非一個好榜樣，近日不斷指指點點，發表太多意見，相當虛偽，更引起公眾混亂，質疑居心何在。



陳偉強指，現行制度下，刑事檢控專員從屬於律政司司長，又容許律政司在個別案件尋求外界法律意見，江樂士竟建議設立獨立刑事檢控專員，是不倫不類，造成一司兩制，若律政司司長與刑事檢控專員意見有衝突，就會形成兩個司法權力中心，令法治進一步淪亡。



陳雲生就指，江樂士已離開一段長時間，不應再說三道四，其在任時「不見其公正得去邊」，離任這麼久才不斷發表意見，情況不尋常，認為江樂士建議設立獨立刑事檢控專員，是居心叵測，明顯想分化律政司，質疑獨立的專員與律政司司長是否仍有從屬關係，若有，根本並非獨立，若無，與律政司司長「咁高咁大」，就會造成混亂，令刑事檢控專員在檢控方面「話晒事」，隨時變成不受監管。