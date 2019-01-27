每日一片：惡客追巴士遷怒車長　網民留言力撐

想必不少人都試過與剛離站的巴士「緣慳一面」，即使追車，亦無補於事。如果有乘客獲車長「網開一面」，窮追巴士之後成功上車，最後反而不滿巴士司機所為，你又會作何感想？



近日網民「牛廣」在Fb群組「巴士的事討論區」上載了兩段影片。據車cam顯示，影片攝於昨日（26日）晚上7時許，片中巴士駛離大角咀福全街的一個巴士站，並在一個燈位停車。發文者留言稱：「今日本人駕駛巴士經過福全街站，站度冇人，又冇人落，咪繼續行咯，咁停低等燈有人要上車，我都開門畀佢地上，點知上車第一句係，我X你呀！我哋追車你飛站！」



影片剛開始，一名戴眼鏡的中年男子上車，口中唸唸有詞，似對巴士車長表達不滿。車長見狀回應：「有人追咩？站有人咩？站有冇人喺度呀？」男子謂：「一定喺站咩？」車長聞言立即再回應：「唔喺站，咁巴士唔停站停咩呀？小巴嚟嘅咩我呢架？」



二人愈吵愈烈，由對話可知，男子不滿追巴士時，車長未有停下，而車長則據理力爭，直言「巴士站冇人」，而離開巴士站之後，「我根本就唔應該停」，「依家開門畀你有冇多謝一聲？」並屢次重申：「我冇欠你哋㗎！」最後在同行的一名男子勸說下，中年男子停止與車長爭執，走向巴士上層，惟途中仍粗口不斷，似乎怒氣難平。



網民看過影片後，傾向支持巴士車長：「師兄做得好！只係乘客錯，佢仲惡人先告狀！」「巴士大哥，大把人撐你！」有網民則留言道出車長難處：「如果巴士常常在站頭以外上落客，可能會被紀律處分。」