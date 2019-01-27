鄭若驊民望低殘　律政司立立亂

民望低殘的鄭若驊上任一年風波不絕，她領導的律政司亦屢次捲入爭議，被外界形容為「立立亂」，其中因為鄭領導無方，有傳律政司內部怨氣谷爆，據報於律政司刑事檢控科工作長達廿多年的副刑事檢控專員許紹鼎已提出請辭；至於律政司的檢控工作亦「亂龍」，引發不少司法亂象，包括律政司被指錯誤理解不誠實取用電腦罪，令一批引用該罪檢控的個案被迫押後或煞停。



鄭若驊領導的律政司，於過去一年被指「立立亂」，最為人詬病是檢控工作「亂龍」，加上一批「應告唔告」個案，持續受到各界廣泛質疑，當中最離譜的是，律政司被指錯誤理解不誠實取用電腦罪，令一批引用該罪檢控的個案被迫押後或煞停；另一宗涉假文件借貸的財務詐騙案，則出現「告債仔，放生兩高利貸」情況，律政司罕有地被法官質疑「檢控醜陋」。



至於在人事管理層面，據指在未來一段時間，最少有2名資深檢控人員將會離任，包括被視為律政司刑事檢控科「第二把交椅」、現年47歲的許紹鼎最快3月底離任，外界憂慮會否令律政司出現青黃不接的情況。



另一方面，鄭若驊於任內個人爭議停不了，她去年初甫上任就被揭屯門獨立屋僭建醜聞，她與丈夫潘樂陶雙雙捲入其中，直至上月，刑事檢控專員梁卓然決定「放生」鄭，只檢控潘惹來非議。值得一提的是，鄭於僭建醜聞仍未「甩身」，有法律界人士指鄭涉嫌隱瞞僭建地庫向銀行申請按揭，被指有詐騙按揭之嫌。