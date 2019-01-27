創意手遊助SEN學童　打怪獸認字玩迷宮識別障礙

患讀寫障礙、自閉症等有特殊教育需要(SEN)學童在學習時面對不同難處。為幫助SEN學童渡過學習難關，有機構舉辦「Solve for Tomorrow」大型學界科技比賽，要求學生發揮創意結合科技知識，設計出能夠協助SEN學童及其家人、老師和同學的工具。比賽吸引200多隊小學、中學及大專隊伍，合共逾800名學生參加。



香港大學團隊憑設計「未來戰士」系列手機遊戲奪得大專組冠軍及最佳創意獎。系列包括兩個小遊戲，分別針對讀寫障礙及自閉症學童設計，其中一個遊戲透過打怪獸，以圖像化方式幫助讀寫障礙學童認字；另一遊戲以編碼為重點，讓一般數理較佳的自閉症學童，透過與同學一起玩遊戲促進社交。組員王治平表示，其家人患輕度自閉，不善溝通，但在數理、電腦知識方面極有天分，啟發他發明該遊戲幫助有類似問題的學童。他指出，遊戲亦適合一般學童玩，希望SEN學童與其他同學透過遊戲，打造共融環境。



宣道會陳朱素華紀念中學團隊憑識別學前讀寫障礙兒童程式，在比賽中奪得中學組亞軍。用家使用手機應用程式掃描不同3D玩具，可連接到迷宮遊戲，透過遊戲分數便可識別兒童患讀寫障礙的可能性，協助家長盡早尋求協助。組員之一的中五生李學賢自小受讀寫障礙困擾，但因讀小學時未有完善的評估機制，他一直只以為自己只是文科較弱，至中三才確診讀寫障礙。自身經歷引發他設計此程式，「想睇吓可唔可以幫到十年前嘅我。」



編寫手機應用程式對中學生而言有一定難度，另一組員中四生黃諾謙表示，雖然該校有資訊科技增潤班教他們編寫程式，不過都只是一些簡單的版本。今次參賽是團隊首次編寫較複雜的程式，尤其在開發偵測迷宮路線時遇上最大困難，不過在組員共同努力及老師協助下，最終亦能成功。他稱，未來希望繼續完善配套，包括以前置鏡頭透過人工智能技術，識別兒童在玩遊戲時是否專心等。



中學組冠軍得主伯裘書院團隊，利用3D打印技術製作出中文字各部分的模型，透過AR擴增實境技術，當手機掃描模型後可顯示字卡，列明該字的意思及讀音等，幫助讀寫障礙學童認字。組員中五生王文堅患讀寫障礙，小時候學中文會將文字當成圖像來記，容易將文字的部首混淆，啟發他將文字部首和部件拆開製作成模型，讓讀寫障礙生更易記憶。團隊目前已在校內讓SEN學生及非華語生試用AR卡牌，改善中文能力。