網民熱話：外傭佔領將軍澳？　街頭紮營惹爭議

騎呢事情日新月異，露營不再局限在郊外。有網民在Facebook群組「將軍澳」貼文，指區內有外傭在街頭搭起大小各異的營帳，令行人路搖身一變成為「度假區」。事件引起網民熱議，有人怒斥在街頭紮營阻街實屬不當，惟亦有人覺得問題不大，認為「自律，唔影響到人有乜所謂」。



事件發生於將軍澳坑口一帶。從網民馬錦標上載的照片可見，區內一所中學旁的小巷布滿10多個帳篷，令該處儼如一個露營勝地。帳篷排列相當有條理，未見有雜物被棄置街上。東網記者到現場視察，發現區內多個地方亦有「營區」，包括將軍澳單車館草地及唐明街公園天橋底等，合共營帳逾100個。紮營者以外傭居多，亦有港人趁假日一家大細一起耍樂。



網民了解事件後，看法兩極，有人怒斥街頭紮營行為阻街，影響他人，「食環署人員到未？阻街呀」，「好多姐姐依家都係咁，將軍澳已經變左第二個皇后像廣場。」亦有人表示支持，並認為只要自律進行便沒有問題，「幾好丫，有秩序，個位又唔阻到人」，「好有自律，抵讚，冇嘈吵，好少人行的小路，冇阻街，冇整污糟地方。放假畀人休息下囉！」



網民有話說



Lawrance Ho：一個星期先一日，佢哋都要放假空間㗎！



Michelle Cheng：雖然條路窄咗啲，但都有全部靠一邊，算有公德心



Ks Lam：點可以咁㗎！



Frankie Kwan：善用閒置土地！正！



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