石澳垃圾灣臭足20年　議員轟政府唔做嘢離譜

鶴咀海岸保護區旁的石澳垃圾灣「臭名遠播」，雖被列為優先處理海上垃圾地點之一，但海灘垃圾問題多年未有解決。垃圾灣至今仍滿布垃圾，連雪櫃門都有，另有過百袋垃圾積存於海灘上，傳出陣陣惡臭。南區區議會主席朱慶虹今日(27日)發起清潔垃圾灣行動，他指，垃圾灣問題存在20年，因受風向及水流關係，易累積來自四方八面的海洋垃圾。



朱指，現時仍未有完善道路讓車輛駛進垃圾灣，食物環境衞生署清潔工人收拾岸上垃圾後，要以船隻運走，但9月起垃圾灣湧起大浪，船隻難以泊岸，「執好晒啲垃圾都冇用，運唔到走！」



東網記者今日到垃圾灣探視情況，發現步行至垃圾灣先要先走一段陡峭山路，山邊出現大量發泡膠。朱指，發泡膠料為去年超強颱風「山竹」吹襲而來，但至今仍未清理。另外，食環署於海灘上開闢了一個臨時垃圾堆放區，放有逾百個黑色垃圾膠袋。海灘上的發泡膠盒、大膠桶、車胎、廢棄魚網等垃圾隨處可見。



朱批評，垃圾灣問題非一朝一夕，政府一直知悉該處無法以陸路運走垃圾，但多年來並無解決問題，「起條正式嘅路徑都好，但政府乜都無做，好離譜！」他建議政府研究以陸路方法運走垃圾，如修建路徑及運輸帶，以解決現時問題。