東區走廊「公路陷阱」拮車胎　路政署完成路面維修

中環灣仔繞道本月20日通車後，被市民狂轟指示混亂，其連接的東區走廊上周五（25日）出現「公路陷阱」，在路面的接駁位金屬物疑鬆脫翹起，令兩車輾過時「中招」，同被刺破車胎，雖無人受傷，惟令司機及乘客嚇餐飽。



路政署發言人今日（27日）回覆查詢時指，有關事件在舊有東區走廊西行線近和富中心發生，位於路政署工程合約HY/2009/19「中環及灣仔繞道-北角段隧道及東區走廊連接路」的工地範圍內。 工程人員每天均巡查該段東廊。根據署方的記錄，事發前未發現路面出現異常情況。而承建商最近曾於1月14日就上址伸縮縫及附近路面進行維修。



在接獲警方通知後，署方已立即安排承建商於當晚(25日)臨時封閉東廊西行近和富中心涉事一段出現路面不平的中、快線，以進行檢查，期間發現上址伸縮縫及附近路面出現破損，故隨即進行緊急維修，及於翌日(26日)下午進行臨時局部修補路面工程。在交通情況許可下，進一步的路面維修工程已於今日（27日）清晨完成；同時為審慎起見，署方亦已派員視察其他在工程合約HY/2009/19範圍內東廊橋上的伸縮縫，並沒有發現異常情況。



發言人續指，就上述疑因伸縮縫問題引致的車輛損毀個案，現階段事故成因仍在調查中。儘管如此，署方會繼續緊密定期巡查公共道路及相關設施，適時採取跟進維修工程，保障道路使用者安全。



發言人補充，路政署負責公共道路及附屬設施的維修保養。如在日常巡查中發現有路面破損及接獲有關查詢個案，署方會盡快安排承建商跟進所需的維修工程，以確保道路使用者安全。