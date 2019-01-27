鄭若驊明出席司法事務委員會　建制民主兩派齊狙擊

律政司司長鄭若驊因「放生黎智英、唔告梁振英」捱轟，她明日(28日)終於出席立法會司法及法律事務委員會解畫，建制派及民主派議員會以多路「追殺」她。建制派議員表明將就壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團(東方)男記者等多宗案件，質疑律政司「講一套、做一套」，民主派則會狙擊律政司不檢控前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL共5000萬港元一案，解釋得不清不楚，亦會促鄭清晰交代其大宅涉僭建卻沒檢控她本人一事，而民主派亦正研究向鄭提出不信任動議。



鄭若驊明日將在委員會回應有關律政司的檢控政策，近日連串「放生黎智英、唔告梁振英」事件，都惹來建制派及民主派抨擊，多名立法會議員表明將要求鄭清楚交代。建制派議員葛珮帆表明將就律政司「放生黎智英」的「三宗罪」質詢鄭，包括黎智英秘捐民主派政黨及人士逾4300萬港元、至今仍未檢控違法佔領行動搞手的黎，以及黎涉刑恐東方記者，有相、有片，證據確鑿，卻拖延逾19個月仍未檢控，外界已有強烈的聲音認為無理由再拖延，三宗案件亦令外界質疑律政司的檢控政策「講一套、做一套」。



民主派議員林卓廷表明將會質疑律政司，就不檢控梁振英涉任內收取UGL款項的相關聲明解釋得不清楚，若鄭提供清楚解釋，外界或不會提出司法覆核，加上她沒有就案件提出外判及徵詢獨立的法律意見，亦違反律政司多年來的做法，不少公眾認為鄭有偏袒，而她亦需交代更多涉及高官案件有否外判的資料。他續稱，正協助外界就此事提出司法覆核，亦正研究是否提出私人檢控，以及與泛民研究對鄭提出不信任動議。



司法及法律事務委員會成員許智峯同樣表明，將於會上追問有關外判政策的做法，亦會問及鄭若驊涉及大宅僭建案件惹起公眾質疑，外界感覺偏袒，預計鄭在會上「錄音機咁答」，若其答案未能令人滿意，會考慮要求她下台。他指港人認為鄭敗壞香港法制，因此要藉此逼鄭解釋，亦會研究向她提不信任動議，甚至以考慮叫她下台等多種方式施壓，阻止她繼續敗壞法制。



黎智英涉刑恐記者案發生於前年6月4日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，事件有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只得到有關方面虛應「Hea答」。直至去年8月中，黎終被警方急召錄口供，惟案件拖延逾19個月，律政司仍未提出檢控。



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