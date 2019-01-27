高鐵員工傳過年逼直踩10日　請病假要扣人工

高鐵客量預料迎接農曆新年的高峰期。有西九站車站助理指，上周收到公司通知，所有車站助理及車務員於2月1日至10日期間，即新年前夕至年初六均須上班，員工需要連續10天上班，請病假或事假亦需扣人工及表現獎。



港鐵將西九站的保安及客戶服務工作外判予「國際永勝護衞管理公司」，有任職車站助理的員工指，入職前公司從來沒有表明員工需要在農曆新年期間連續工作10天，直至上周一(21日)才得悉有關安排。就算員工因為不滿安排而決定辭職，除非賠償一個月工資，否則受限於一個月通知期內，故仍要「捱埋」在農曆新年上班。有員工坦言，若早知有關安排，就不會入職。



有高層向員工表示，若在該段時間要請事假及病假，亦須扣一天工資，而請事假則額外扣1500港元表現獎，請病假則扣300港元表現獎。



港鐵公司回覆指，高速鐵路(香港段)的部分服務會按既定程序交予服務承辦商負責。該承辦商負責車站保安及客戶服務等工作，而相關人手安排均由該服務承辦商負責。



港鐵又指，一直要求承辦商須遵守相關的僱傭條例，並盡力妥善處理其員工需要，保障員工權益。港鐵指已向承辦商了解，據知該承辦商一向以輪班制度編排員工上班，並有按法例要求為員工提供法定有薪假期，就工作及請假安排亦有與員工保持溝通。港鐵公司已再次提醒承辦商需遵守相關的僱傭條例，同時亦需顧及員工需求及實際運作需要作出調配。



勞工處回覆指，根據《僱傭條例》下休息日的規定，凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日。在僱員同意下，僱主可另定休息日，代替原來指定的休息日。另定休息日須安排在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。



根據《條例》下疾病津貼的規定，如僱員按連續性合約受僱，而其病假不少於連續4天，及其能夠出示適當的醫生證明書並已累積足夠的有薪病假，他便可領取疾病津貼。有關津貼的每日款額相等於僱員在以下「指明日期」前12個月內所賺取的每日平均工資的五分之四。