基層學生輸在起跑線　堅毅苦學終入大學獲表揚

勤奮不言敗，即使輸在起跑線，基層學生也能創出一片天。有受家庭條件限制而英文能力差的基層學生，透過苦練苦學成功考入心儀大學，她更以過來人身份創立社會企業，協助基層服務業員工紓壓；她的同窗，同樣出身基層，亦有堅毅意志，立志成爲護士救助長者。兩位中文大學學生，早前同獲「領展第一代大學生獎學金」，表揚她們在學術及社會服務方面的卓越表現。



現為中大社會學系四年級生的雷恩出身基層，當年為考進心儀大學付出很多。初中時，因家庭經濟狀況不好，她未能如其他同學般透過補習提升英文水平，困難重重，還記得在初中開學的英文自我介紹中，其他同學已能流利地介紹自己，她卻只能以簡短英文介紹自己而感到挫敗。



起步遇阻滯，卻未有氣餒，爲提升英文能力，她付出比常人多十倍努力。無能力上英文補習班，便購入平價電子詞典不停聽、不停讀，更每天晨早六點起身溫書，直到晚上十二點才入睡。日復日堅持下，雷最終考入中大，在大學四年更成績彪炳，連連獲頒書院及學院院長榮譽獎狀。



除了成績優異，雷恩不忘回報社會。由於看到從事服務業的母親每日壓力大，故她創立了社企Emologue，組織會員透過遊戲治療、商場導覽及社交平台三個行動，紓緩服務業員工壓力。



另一名基層同學是就讀中大護理系三年班的李詠雯，她小時候家境清貧，更因身體欠佳需經常出入醫院，而住院期間護士們細心的照顧讓她大為感動，因此立志要當一名護士，用自己知識去照顧有需要的人。入讀大學後，她努力兼職賺取補習費，更利用儲蓄所得參加交流活動，曾隨國際義工組織到越南一所醫院協助當地醫護照顧病人，不怕辛苦的她希望日後可照顧體弱多病的長者。



兩位同學早前獲頒「領展第一代大學生獎學金」，該獎學金對象是家庭三代中首位入讀本地大學的學生，從而協助社區內年輕人向上流動，並嘉許他們於學術及社會服務方面的卓越。