眼醫流失嚴重達11%　九龍東新症要等169周

公立醫院眼科門診輪候時間「超長」，當中九龍東聯網的眼科門診穩定新症輪候時間長達一百六十九星期，是公院各專科門診之冠。醫院管理局眼科中央委員會主席林乃文歸咎於人口老化及專科人手嚴重短缺，指該專科流失率高達百分之十一，空缺「填極都有」。為緊急「救火」，委員會計劃延長開診時段、邀私家醫生返公院任榮譽顧問幫忙睇症，並已在各醫學期刊登招聘廣告請眼科海外醫生。



公立醫院眼科專科門診服務於一七/一八年度錄得約一百一十二萬四千求診人次，應付覆診和首次看症的工作量已比一三/一四年時多約百分之八。眼科門診輪候時間由一七年十月至去年九月三十日，整體十三萬九千多宗預約新症中，穩定新症如飛蚊症、眼乾症、睫毛倒插等個案佔五成一，其最長輪候時間短至港島西聯網的六十三周，長至九龍東聯網，足足等一百六十九周，這個時間更是公院各專科門診中最長。該局於本周四(31日)會公布最新輪候數字，惟林乃文苦笑指不感樂觀。



「人手真係好唔夠！」林乃文指出，公院醫生於一七/一八年度整體流失率為百分之五點八，單計眼科醫生流失率更嚴重，高達一成一。他相信內地來港的求診者增，令醫生更有經濟誘因轉往私營市場。目前全港共三百八十名眼科醫生，有三分之二人於私營市場，照顧全港約一成眼科患者人口，餘下九成人則交由公營百多名醫生照顧，當中更有近八十名醫生仍在接受專科培訓。他又透露，聯合醫院的資深醫生離職人數較多，幸好資深與培訓醫生比例仍達標；現七成眼醫是女醫生，部分女醫需放產假時，也無可避免令人手更緊張。林又說，眼科與骨科、內科不同，前者技術、儀器和臨床病理都不能依靠其他專科幫手分流。



眼科要在人手緊絀下盡快處理新症，故此中央統籌委員會將計劃以特別薪酬津貼請現職醫生為門診延長多約兩小時診症時間，甚至在周六加開診症時段；林乃文又指委員會將邀請更多私醫以榮譽顧問形式返公院幫手看症。而且近日已在招聘具專科資格的海外醫生幫手，他期望每聯網可到一至兩名海外醫生幫手。林又指，專科學院亦正初步研究與家庭醫學合作，培訓家庭醫學的醫生為病人進行普通眼科檢查，但暫未有細節。