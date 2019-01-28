議員學者斥雙重標準　敷衍小市民

律政司對受害記者的追問視若無睹，遭申訴署直斥做法不當。多名立法會議員和學者均狠批律政司雙重標準，又質疑今次未必為單一事件，擔心當局一直以同樣態度對待其他市民，要求律政司公開解釋。



「點解新聞社總監去信就覆，記者以個人身份去信就石沉大海？擺明係雙重標準！」理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司敷衍塞責，輕率處理受害記者書面查詢，已反映其懷着「高高在上」的姿態處理事務，質疑是次未必僅為單一事件，而是當局一直以同樣態度對待其他市民。「對住普通市民就拖得就拖，仲要一副『奈我唔何』嘅嘴臉。」陳指出，記者以受害人身份去信，與東方去信意義截然不同，並不能混為一談。



立法會議員陸頌雄表示，早前亦曾就事件去信律政司，至今同樣未獲回覆。他認為，恐嚇記者事態嚴重，認為律政司有姑息養奸之嫌。「政府有責任保障同捍衞新聞從業員嘅人身安全同採訪自由，但律政司一味拖字訣，正正係縱容傳媒惡勢力，打壓新聞自由！」



「廿三萬監察」發言人王國興怒斥律政司不公不義，認為公署應公開譴責律政司工作態度和手法，並責成律政司即時跟進受害記者的查詢，及解釋何以事發超過一年半仍未作進一步起訴決定。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/



