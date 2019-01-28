冷待11度去信　不答檢控進度

黎智英涉刑恐男記者事件後，東方鍥而不捨與受害記者先後共11度去信律政司，追問檢控進度和合理交代。但律政司一直「懶懶閒」，縱有僅僅幾次回覆，亦只是草草回覆一堆虛話，言詞龜縮，完全無心正面回應。



前年6月4日，黎智英出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，事件有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案。東方在去年2月25日首度正式去函律政司，要求盡快交代事件。律政司在5日後才回覆，卻無正面回應會否告黎智英，僅稱案件需時處理。



東方於同年3月第2及第3度去信質問律政司，雖獲律政司回覆，惟內容敷衍，與第一次的回覆同出一轍。東方誓要得到合理回覆，再分別第4、5度去信，雖有自動回覆訊息，但未就個案作具體回應。之後作為受害者的被恐嚇記者，連同東方合共第6、第7度去信律政司，但信件同樣有如石沉大海。



律政司對東方和受害記者的提問無動於衷，受害記者在去年6月再次去信律政司，更將信件副本同時抄送予中聯辦、港澳辦及特首辦，希望第三方機構能協助討回公道。律政司才在兩日後急急回覆，惟內容繼續是虛話連篇，更稱要諮詢法律意見。



但東方和受害記者並無因此卻步，去年8月時再次將行動升級，與東方合共第9度去信律政司，除副本再次抄送特首辦，更同時去信申訴專員公署。其後再分別於10月及11月，第10及第11度去信律政司，同時將副本抄送第三方機構，惟律政司一直未有正面回應，對「告唔告黎智英」仍無確實答案。



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