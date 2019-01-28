港府驗收把關失敗　繞道慘漏疑塞渠致地下水倒流

耗資三百六十億港元、「起足」九年的中環及灣仔繞道又再爆嚴重滲水，有工程師估計是隧道段的排水系統出現問題，渠道淤塞致地下水倒流至路面，直指出現滲水屬不尋常。有關注團體批評政府驗收工程項目時沒有好好把關，令到滲水問題拖延至今仍未解決，港府及承建商同樣需作出檢討。



資深土木工程師倪學仁認為今次情況屬「不尋常」，因近日未有下雨，理應較少機會出現滲水。他指隧道飾板後方應設有排水系統，地下水會經由明渠流至水缸再排回大海，估計今次是排水系統出現問題。他解釋，車輛於隧道行駛時刮起的地面灰塵，以及滲水時或會將部分石屎帶到明渠，造成阻塞令地下水倒流至石壆及路面，敦促政府加強明渠的清理工作。



除此之外，倪指水缸儲存的地下水達到某個水位時，會由水泵將水抽走，若水泵出現故障亦有可能造成隧道滲漏，不過倪認為這個可能性較低。



公共專業聯盟政策召集人黎廣德亦批評，事件不但反映出繞道工程質量差劣，亦顯示政府沒有妥善進行驗收工序。黎又指，雖然問題不會造成行車安全問題，但質疑政府為何遲遲未有處理好滲水問題，他估計工人未有做好落石屎工序，令石屎混有雜質，或是併合預製組件時，防水帶未有連接好以致滲水，認為「咁係唔正常，應該要係驗收時堵截(滲水)問題」。