萬株劍蘭新春未到已凋謝　花農：唔蝕已經偷笑

人人都希望花開富貴，但過早的開花就令花農難展歡顔。今年經歷暖冬，劍蘭、百合等切花等不及農曆新年就已提早盛開，原應有九十日的花期，未到七十日經已綻放，逾萬株劍蘭在農曆新年前已凋謝，花農損失慘重，指今年產量是最差的一年，嘆說今年「唔蝕已經偷笑」。



即將踏入農曆新年，天氣依然溫暖，天文台預料，年三十(二月四日)最高氣溫達廿三度。位於元朗八鄉的劍蘭花場一片狼藉，一堆堆枯萎的劍蘭在花田旁疊起等待清理，而田裏部分劍蘭的根莖也呈現枯黃，部分則東歪西倒奄奄一息。



望着一年的心血毀於一旦，花農潘細牛欲哭無淚。他說，天氣反覆令花農失預算。去年天氣嚴寒令切花遲開，今年花農吸取教訓提早耕種，可惜偏偏天氣不如預期，今年天氣和暖，原本要達九十日的花期，未到七十日就經已綻放，他花場内六分一，即超過一萬株劍蘭近日已開始凋謝。



「今年係我種花以來最差一年！」細牛說，幸好他有分五批播種，尚餘最後一批播種的劍蘭可應節，但今年整體切花狀況亦不見好：「以前一株(劍蘭)可以生到五呎高，高過人頭，但依家只到心口。」今年花價維持不變，二十支裝的劍蘭約賣兩百至三百港元，預計今年銷情慘淡，認爲可以回本已經當賺。