暖冬桃花燦爛年桔飽滿　成本上升加價一成

臨近歲晚，不少市民都會選購年花祈求「花開富貴」。有本地花農及果農齊嘆，去年一場超級颱風「山竹」導致損失慘重，幸好年尾碰上暖冬，和暖天氣令桃花朵朵開、年桔果實纍纍，兩者銷情理想，至今已收到過百張訂單，惟由於成本上升，今年桃花及年桔價格會增加一成。



主要栽種桃花的財記花園負責人郭財添指出，去年農曆新年天氣寒冷，令桃花遲開，然而今年天氣回暖，桃花開得合時，距離農曆新年還有一至兩星期的時間，就幾乎每棵桃花的花苞已開逾半，即是代表農曆新年期間能桃花綻開，朵朵燦爛。



去年暑假山竹吹毀花場損失慘重，郭財添說該颱風吹倒了二十至三十棵桃花，佔整個花場的一成，包括將培植五年的十六呎高桃花王連根拔起，估算損失超過二十萬。尤幸颱風過後，香港天氣良好及和暖，令沒受颱風打壞的桃花再茁壯成長，但過程中就增加了額外成本，故今年桃花將按年加價一成。郭指，目前已收到超過一百個訂單，當中的桃花王高十六呎，以三萬港元售給海運大廈。



另一主售年桔的強記花園負責人李永強表示，今年暖冬適合年桔生長，年桔粒粒飽滿，生長合時。他農場內三成年桔是本地種植，遭到去年的山竹影響，損失慘重，不但吹倒了七十至八十盆年桔，連農場的設施，包括棚架、護欄也被颱風吹爛：「舊年呢個風真係好勁，我出動到雨衣、水鞋，冒住風雨喺花場度搶救，最後連腳趾都被浸爛，都免不了有幾十盆桔被吹爛。」



幸好餘下的七成年桔是在内地種植，再運送來港，故未受颱風影響，但今年因内地注重環保，要求農場不能靠近水塘邊，故不少農場被迫搬遷，造成龐大的搬遷費，加上地租、運輸及人工的上升，故今個農曆新年年桔價格會漲價一成。李永強續說，以他的花場為例，十二吋盆的四季桔售價約為八百八十港元，龍膽則為一千港元；而八吋的小盆四季桔則為一百多港元，龍膽售價則為五百多港元，價錢與往年相若。



至於如何挑選靚年桔，李永強教路，最重要看年桔的色澤，頂級的年桔會呈現橙紅色，色澤光亮到如鏡面般透亮，選擇年桔時可用手指輕按果實，避免選擇無彈性的年桔，而桔果葉也應為翠綠色，綠葉形狀較平者為靚，若樹葉向内捲起或有蟲蛀，則代表樹葉缺水，證明該盆年桔不健康。