探射燈：區議員倡擴行人路　減菜街險象

自「殺街」後，運輸署已移除旺角行人專用區上相關的禁區交通標誌，馬路區域已全面重歸車輛使用，惟不少市民仍習慣走出行車路，故不時出現人車爭路，險象環生。有區議員建議應拓闊行人路，讓公眾有更多空間行走，以免發生意外。



該行人專用區於自2000年8月開始設立，據運輸署資料顯示，成立之初並非為公眾提供表演場地，而是因區內商業、零售和其他經濟活動十分頻繁，為了改善行人的環境和安全情況，故封街讓遊人有更大的行走空間。惟記者日前到場視察時，仍發現大量市民因行人路狹窄而走出馬路，期間不斷有車輛在旁經過，與車輛只有約一個身位，幾乎發生意外。



油尖旺區議員陳少棠表示，行人走出馬路的情況非個別街道發生，區內其他街道亦有類似情況。陳又指，西洋菜南街本身人多路窄，殺街後小販於行人路上開檔，令路面收窄，部分行人被迫走出馬路。雖不時有交通督導員維持秩序，但由於人手不足不能長時間監察情況，故建議收窄行車路部分影線範圍，作為拓闊行人路之用，避免市民走出馬路釀成意外。

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